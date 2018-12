Altensteig (Württ.) Zweiter Abschnitt soll im Mai beginnen

Altensteig. Zunächst aber ging Tiefbau-Bereichsleiter Dirk Greiser auf die Verzögerungen während des ersten Bauabschnitts ein. Die seien vor allem einer ganzen Reihe von Stahlbeton-Kanalrohren geschuldet, auf die man während der Aushubarbeiten gestoßen sei. Des Weiteren habe man Leitungsrohre an Stellen gefunden, wo laut Plan eigentlich keine hätten sein sollen. "So etwas habe ich in 34 Jahren nicht erlebt", sagte Greiser. Das habe dazu geführt, dass man momentan auf dem Stand sei, den man eigentlich schon vor zwei Monaten habe erreichen wollen. Er hoffe, dass die Arbeiten nun, da die Schwierigkeiten beseitigt seien, zügig vorangehen, so dass man Ende Juni 2019 damit fertig sein könnte. Die Gesamt kosten für diesen Bereich werden mit gut viereinhalb Millionen Euro kalkuliert.

Andreas Bayer führte anschließend aus, dass man die ursprünglich vorgesehenen Bauabschnitte 2 und 3 zu einem Abschnitt zusammenfassen will. Wie der Hochbau-Bereichsleiter erläuterte, verspreche man sich davon eine Verkürzung der Bauzeit und damit eine Entlastung des unter der Sperrung der Poststraße leidenden Einzelhandels. Außerdem rechne man mit einem besseren Ausschreibungsergebnis. Habe man den ausführenden Firmen im ersten Abschnitt noch ein Zeitfenster zugestanden, wolle man dies im zweiten Abschnitt nicht mehr tun – "sonst kommt es womöglich zu weiteren Verzögerungen", so Bayer. Baubeginn soll im Mai sein. Die Gesamtkosten werden auf über 4,3 Millionen Euro geschätzt. Etwas mehr als 1,4 Millionen werden über Zuschüsse finanziert, so dass die Stadt gut 2,9 Millionen Euro aufbringen muss.

"Wir beraten das alles nicht zum ersten Mal"