Altensteig (Württ.) Zweistündige Gala des Sports

Höhepunkte der Sportschau sind auch die Auftritte junger Sportgymnastikerinnen vom Bundesleistungszentrum Fellbach-Schmiden. Und dann ist da noch Martin Buikovski alias "Carismo" aus Stuttgart. Er ist seit 25 Jahren als Artist, Zauberer und Zirkuspädagoge unterwegs, hat einen Weltrekord im bewegungslosen Dauerstillsitzen und dem Bauen von riesigen Menschenpyramiden aufgestellt, ist Mitautor eines Zirkuslernbuchs, hat häufig den Welt-Weihnachtszirkus in Stuttgart moderiert. Eine Spezialität ist das Jongieren in luftiger Höhe am Vertikaltuch – damit will er auch die Zuschauer in der Eichwaldhalle in Staunen versetzen. Nach zweieinhalb Stunden (mit halbstündiger Pause) wird das große Finale eingeläutet.