Altensteig (Württ.) Zur Stärkung gibt’s Fruchtspieße

An der Aktion des Elternbeirats unter Leitung von Markus Franceski und Jens Borgelt beteiligten sich 43 Kinder mit ihren Eltern. Im Vorfeld hatte Bianca Krauth an einer Maschine der elterlichen Metallbau- und Schlossereifirma die Fichtenholzbretter entsprechend zugesägt. Nicht nur die Kinder waren stolz auf ihre Bastelei. Zum Schluss wurden die "Werktätigen" von Kindergarteneltern mit Fruchspießen und Schoko-Kirschkuchen bewirtet. Man saß danach in geselliger Runde zusammen und überlegte, was man beim fünften Bastelnachmittag im nächsten Jahr herstellen könnte.

Nicht mehr dabei ist dann Brigitte Loyal aus Nagold. 17 Jahre hat sie den Kindergarten in der Altensteiger Oberstadt geleitet, Ende September geht sie in Pension. Zurzeit besuchen 102 Mädchen und Jungen in vier Gruppen den Kindergarten der Welkerstraße. Beschäftigt und gefördert werden sie von 15 Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit.

Neue Leiterin ist ab Oktober Gabriele Kuhn aus Neuweiler.