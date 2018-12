Altensteig (Württ.) Zuhörer überschütten Chor mit Beifall

Schon von weitem, bevor sie in die zwischen den Ständern flanierende Menge eintauchten witterten ihre Nasen die Aromen des Gebratenen und Gerösteten, die Ohren labten sich am Widerhall der Weihnachtsweisen und dann leuchteten ihre Augen in anbetracht der verführerischen Glitzerwelt des Weihnachtsmarktes auf.

Nicht weniger Andrang herrschte in der Stadtkirche, wo die Altensteiger Stadtkapelle und Kinder der Markgrafenschule ein reizendes Konzert ankündigten. Unter den Besuchern fanden sich ganze Familien ein, und der freudige Stimmenpegel spiegelte die ungeduldige Erwartung auf den musikalischen Höhepunkt des Abends wieder. Mit Pauken und Trompeten des "Hymnus Festalis" von Klaus Amman läuteten die Bläser unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Josef Stritt den Adventsanfang ein, dann präsentierten die einzelnen Instrumenten-Gruppen ihre klanglichen Vorzüge in der aufquellenden Dynamik und sich steigernden Spannung des feierlichen Kanons von Johann Pachelbel.

Dank lebendiger Leichtigkeit erreichte die Kapelle eine suggestive Ausdruckskraft, die sich noch stärker in der Unterhaltungsmusik abzeichnete. Aus gefühlvoller Phrasierung und in klanglicher Balance entstand ein warmes bis üppiges Klangbild des "Feliz Navidad" von José Feliciano, ab und an zeigten sich die Musiker geradezu angriffslustig und schlossen das "Montenido" von Jay Chattaway mit einem furiosen Finale ab. Unter dem Leiter Stritt, der erneut eine sehr gute Figur am Dirigentenpult machte, fühlten sie sich auch in "Appallachian Snowfall" von Paul O´Neil absolut sicher aufgehoben.