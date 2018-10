Altensteig (kö). Der Gemeinderat hat das Verfahren beim Bebauungsplan "Zu den Linden" in Walddorf aufgehoben. Von den Bauplätzen sind einige in privater Hand. Die Eigentümer seien weder mit einer freiwilligen Baulandumlegung noch mit dem angebotenen Bodenpreis einverstanden gewesen, teilte Stadtbauamtsleiterin Nadine Hentschel in der jüngsten Sitzung mit. Hinzu komme, dass die Erschließungskosten bei der geringen Zahl von Bauplätzen relativ aufwendig und teuer seien. Außerdem befände sich in dem Gebiet ein landwirtschaftlich genehmigtes Gebäude (Schopf). Wegen der aktuellen Rechtslage sei eine Wohnbebauung auch aus diesem Grund nicht möglich.