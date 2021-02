1 1,27 Millionen sollen in diesem Jahr in das Wildberger Sanierungsgebiet „Zentrum Unterstadt“ investiert werden.Foto: Priestersbach Foto: Schwarzwälder Bote

Finanzplanung: Verwaltung legt dem Gemeinderat den Haushaltsplanentwurf 2021 vor / Für den Ausgleich ist ein Darlehen nötig

Der Wildberger Haushalt 2021 ist in Coronazeiten eine schwere Geburt: Nach mehreren nichtöffentlichen Vorberatungen erfolgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Einbringung des Etats per Videokonferenz.

Wildberg. "Die Haushalts-Aufstellung unter Pandemie-Bedingungen ist schon eine Herausforderung", machte Bürgermeister Ulrich Bünger deutlich. Sein Leitsatz in Sachen Finanzen der Schäferlaufstadt lautete deshalb: "Wenn wir schon kein Geld haben, brauchen wir wenigstens gute Ideen." Unter dieser Losung hätten Verwaltung und Gemeinderat beim Ziel, die Infrastruktur für die Bürger zu verbessern, in der Vergangenheit immer wieder gute Lösungen gefunden. Mit Blick auf die aktuelle Situation betonte der Rathauschef: "Wir sind im Moment in stabilem Zustand und konnten alle Aufgaben erledigen – und das ist in diesen Zeiten ein gutes Fazit."

In seinem Ausblick stellte Ulrich Bünger die Frage in den Raum, wie es nach der Pandemie mit den Staatsfinanzen weitergehen wird – denn "da sind wir ja auch Teil des Systems". So wurden coronabedingt immerhin 1,3 Billionen Euro zur Stabilisierung in Deutschland aufgewendet, und man könne im Großen und Ganzen zufrieden sein. Aber nach den Landtagswahlen und der Bundestagswahl werde sich schon die Frage stellen, "was die Bürger der Gesellschaft zurückgeben können", zumal anderseits seit Pandemiebeginn 1,7 Billionen Euros an Liquidität auf Sparkonten und in Fonds geflossen seien.

Die Eckpunkte des Wildberger Etats präsentierte Stadtkämmerer Andreas Bauer dem Gemeinderat in seiner neuerlichen Videokonferenz, wobei er deutlich machte, dass man in Coronazeiten auch in fiskalischer Sicht nicht wisse, was am nächsten Tag passiert. Doch schon jetzt wisse man mit Blick auf große Einschnitte beim Anteil an der Einkommenssteuer, den Schlüsselzuweisungen oder der Gewerbesteuer, dass es im Vergleich zu 2020 zu einer Verschlechterung von fast 700 000 Euro im Ergebnishaushalt komme – "für die wir nichts können".

Zudem steige der Personalaufwand erneut, wobei Andreas Bauer deutlich machte, dass nicht zuletzt der Bildungs- und Betreuungssektor für einen Anstieg der jährlichen Personalkosten von 4,3 und 7,46 Millionen Euro seit 2011 verantwortlich sei. Doch damit nicht genug: Während die Folgen der Coronapandemie 2020 noch durch verschieden Förderprogramme und Zuschüsse abgemildert wurden, gebe es bislang für 2021 fast keine entsprechenden Zusagen. Immerhin die im Januar und Februar erlassenen Kindergartengebühren wolle das Land zu 80 Prozent übernehmen.

Vor diesem Hintergrund rechnet der Kämmerer mit einem "sehr schwierigen Jahr". Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts werde um 1,35 Millionen Euro verfehlt.

Im Bereich der investiven Einzahlungen rechnet man in Rathaus mit Einnahmen von rund 2,5 Millionen Euro aus dem Bauplatzverkauf – und deshalb ist es für Andreas Bauer "wichtig, dass die Stadt weiterhin Bauland ausweist, um Einnahmen zu generieren".

Weil sich die Kommunen in Krisenzeiten antizyklisch verhalten sollen, werde bei den Investitionen "nicht auf die Bremse gedrückt und trotz Corona-Pandemie weiter investiert". 5,7 Millionen Euro sind im Etat alleine für Baumaßnahmen veranschlagt. Zu den Investitionsschwerpunkten zählen in diesem Jahr das Sanierungsgebiet "Zentrum Unterstadt" (1,27 Millionen Euro), Die Sanierung der Sulzer Gemeindehalle (eine Millionen Euro), Straßenbau Sulz (680 000 Euro) oder die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeuges für die Feuerwehr (480 000 Euro). Unterm Strich belaufen sich die geplanten Investitionen auf 6,8 Millionen Euro.

Um diese beachtliche Summe zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme von 4,1 Millionen Euro angesetzt, doch wie Andreas Bauer unterstrich, waren in den vergangenen beiden Jahren keine Darlehensaufnahmen im Kernhaushalt nötig.

Die Beratung und Beschlussfassung des 442 Seiten umfassenden Etats durch den Gemeinderat ist jetzt nach den öffentlichen Behandlungen in den Ortschaftsräten für den 11. März geplant. Wie Bürgermeister Ulrich Bünger feststellte, empfiehlt die Verwaltung für die Haushaltsberatung eine Präsenzsitzung, zumal auch noch eine Präsentation in Sachen Stadtentwicklung vorgesehen ist. Das letzte Wort in dieser Sache haben nun aber die Gemeinderatsfraktionen, die dazu ihr Einverständnis erteilen müssen – was von der CDU bereits während der Sitzung signalisiert wurde.