Altensteig (Württ.) Wie sich Kirche in die Zukunft hinein entwickeln kann

Dazu hat das Vorbereitungsteam um Dekan Holger Winterholer und Dekanatsreferent Hans-Joachim Remmert interessante Gäste eingeladen: Die Theologin Hadwig Müller aus Freiburg hat nicht nur lange Zeit in Brasilien Entwicklungsprozesse in der Kirche begleitet, sondern war auch entscheidend an der geradezu revolutionären Entwicklung in der französischen Diözese Poitiers beteiligt und wird darüber in einem Workshop am Dekanatstag erzählen.

Darüber hinaus hält sie am Anfang ein Impulsreferat: "Hören, wer ich sein kann", in dem es darum geht, wie Menschen für sich selbst und andere entdecken können, welche Talente und Fähigkeiten, welche Möglichkeiten in ihnen stecken, wie sie ihr Leben zur Entfaltung bringen können.

Die Gaben von Menschen zu entdecken – das ist in den vergangenen Jahren auch ein wichtiges Thema des evangelischen Pfarrer-Ehepaars Silke und Andreas Obenauer gewesen. In der badischen Landeskirche entwickelten Sie Gabenseminare, die Andreas Obenauer, Kirchenrat und Leiter der Abteilung Lehrerbildung, Schule und Gemeinde in der badischen Landeskirche, ebenfalls in einem Workshop vorstellen wird.