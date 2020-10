Altensteig (Württ.) Werbeaufsteller schränken Gehweg ein

Den Sitzungunterlagen lagen Fotografien bei, wie es in der Poststraße aussieht, wenn Aufsteller mitten im Gehweg stehen, die - laut Bildunterschrift - "den Bereich stark einschränken und optisch nicht ansprechend sind". Bei einem Verzicht von Werbebotschaften würden die Gehwege deutlich großzügiger erscheinen und könnten so ihre volle Wirkung entfalten. In der Satzung wird unter anderem eine einheitliche Gestaltung von Werbeanlagen in Farbe und Form vorgeschrieben und dass sie nicht höher als 1,20 Meter sein dürfen.

"Aufsteller sind aus der Zeit gefallen", ist Bürgermeister Gerhard Feeß der Ansicht. Eine größere und bessere Wirkung würde man mit attraktiven Schaufensterauslagen und im Ladeninneren erzielen. Der Rathauschef möchte den Werbering mit ins Boot holen und eine "kreative Lösung für alle Beteiligten" erreichen.