Altensteig (Württ.) Weigand begrüßt 72 Fünftklässler

Mathematik- und Physiklehrer Markus Schrade bietet im laufenden Schuljahr das Fach Klettern an einer Wand in der Hohenberghalle an. Die Schüler-Lehrer-Band hat beim Projekt "Schule als Staat" ihre Premiere gegeben. Das sollte nur der Anfang sein, ist Weigand zuversichtlich. Den Schüleraustausch mit Italien will man intensivieren. Nach Ferrara hat man Kontakt mit einer Bildungseinrichtung in Assisi aufgenommen. Sollten nicht genügend Anmeldungen eingehen, werden freie Plätze dem Calwer Maria von Linden-Gymnasium angeboten. Von Mitte Oktober bis Anfang November reisen 25 Altensteiger Gymnasiasten – angeführt von Lehrer Andreas Schuler – in die Partnerschule nach Butte (USA). Festgehalten wird am Austausch mit Bordeaux, Bourg St. Maurice und dem russischen Sternestädtchen.