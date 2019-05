Altensteig (Württ.) Wegen Asbest: Kindergarten zieht um

In kurzer Zeit hat die Verwaltung den Umzug ins Alte Rathaus organisiert. Die Umzugsfirma ist bestellt, der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat den Ausweichstandort genehmigt. Am Mittwochabend wurden die Eltern bei einem Elternabend über den Sachverhalt umfassend informiert. Die derzeit im Alten Rathaus untergebrachte Volkshochschule führt ihre Kurse übergangsweise in anderen städtischen Räumen durch.

Bereits seit November laufen die Arbeiten für den Anbau an der Kindertagesstätte Welkerstraße, um eine zusätzliche Gruppe in der Einrichtung unterbringen zu können. In einem nächsten Schritt hätten dafür jetzt Umbauarbeiten im Bestand stattfinden sollen, die aber wegen des Schadstoffgutachtens nicht begonnen werden.

Die Bedingungen im Alten Rathaus sind aus Sicht der Stadt für den Betrieb einer Kindertagesstätte bestens geeignet. Durch die Raumaufteilung können die nötigen ABläufe problemlos vonstatten gehen, und sicherheits-technisch ist das Gebäude auf dem neuesten Stand. Der Außenbereich an der Welkerstraße kann auch weiterhin genutzt werden. Wie lange die Sanierung dauern wird und welche Kosten damit verbunden sind, ist derzeit noch nicht absehbar.