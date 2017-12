Altensteig (Württ.) Wechsel beim Treffpunkt LOT

Marc Spies vom Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald zeigte sich beeindruckt "was hier für eine wertvolle Arbeit geleistet wird". Ruhestandspfarrer Thomas Essrich, seit der Gründung des LOT im Jahr 2006 ein Aktivposten, erinnerte an Menschen, für die der Treffpunkt ein Zuhause geworden sei und daran "dass einige nicht mehr unter uns sind". Eingebettet war die Verabschiedung und Neuvorstellung in eine Adventsfeier mit Kaffee und Gebäck. Pfarrer Klaus Peter Lüdke hatte seine Gitarre mitgebracht. Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen.

Der Seelsorger erzählte die Geschichte von einem Engel, der auf die Erde gesandt wurde, weil bei einigen Menschen das Lebenslicht nur noch schwach brannte und durch Gott wieder zu brennen anfing.