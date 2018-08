Altensteig (Württ.) Wasserleiche gibt Kripo Rätsel auf

Die örtliche Feuerwehr war als Hilfsdienst für die Polizei und den Rettungsdienst am vergangenen Dienstagvormittag unter der Überschrift "Person in Wasser" ebenfalls im Einsatz.

Polizei geht nicht von Verbrechen aus

Vor Ort – auf dem Campingplatz – waren keine Details in Erfahrung zu bringen. Der Platzwart bestreitet sogar, dass sich auf dem Gelände ein solcher Fall ereignet haben soll. Bekannt wurde durch Tagesgäste auf der Anlage, dass sich ein älterer Mann am Abend von seinem auf dem Campingplatz dauerhaft abgestellten Wohnwagen entfernt haben soll und erst am nächsten Morgen im Randbereich des Sees tot aufgefunden wurde.