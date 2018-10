Altensteig (Württ.) Wart: Baustart für Dekra-Hotel

"Unsere eigenen Kursteilnehmer und externe Tagungsgäste dürfen sich auf ein ideales Lernumfeld freuen", ist Hoteldirektor Herbert Reinelt überzeugt. Dass ein breit aufgestelltes Weltunternehmen weiter auf den Standort Altensteig setzt, erfüllt Bürgermeister Gerhard Feeß "mit Dankbarkeit und Stolz". Dekra sei bekannt für eine gründliche und qualifizierte Ausbildung, die zudem in einer Gegend stattfinde "wo andere Urlaub machen".

Die Fertigstellung ist für Ende 2019 und die Eröffnung Anfang 2020 geplant. Das "Sonnenbühl" will Dekra vorerst weiter betreiben. In unmittelbarer Nähe zum bestehenden CCW und dem geplanten Hotelneubau ist in Wart ein weiterer Gebäudekomplex für die technische Ausbildung der Prüfingenieure entstanden. Die Einweihung findet bereits in wenigen Wochen – am 28. November um 13 Uhr – statt. In Altensteig und Wart werden pro Jahr insgesamt 24 000 Teilnehmertage der internen Aus- und Weiterbildung abgeleistet.

Seit 90 Jahren für die Sicherheit

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet Dekra für die Sicherheit. Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungsverein ist eine der weltweit führenden Expertenorganisation geworden. Im letzten Jahr hat Dekra einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 44 000 Mitarbeiter sind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz.

Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadensregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung, die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. 2025 wird das 100. Jubiläum gefeiert.