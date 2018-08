Altensteig (Württ.) Walddorfer Starter hochdekoriert

Bei kühlen fünf Grad Celsius starteten früh am Morgen um die beiden Walddorfer Geländeläuferinnen, Manuela Büchner mit Gismo im 5000-Meter-Geländelauf und Romy Schneider mit Bodo im 2000-Meter-Geländelauf. Nach einer anspruchsvollen Strecke kamen beide erschöpft aber glücklich ins Ziel und sicherten sich souverän jeweils den ersten Platz.

Es folgte der Vierkampf mit vier Walddorfer Sportlern. Dies waren zunächst die beiden Jugendlichen Luca Fietkau mit Any und Laura-Sophie Lutz mit Kim. Beide gaben ihr Bestes, und so landete dann das Team Luca Fietkau mit Any auf Platz eins und Laura-Sophie Lutz mit Kim auf Platz zwei. Bei den Herren siegten Stefan Landenberger mit Fanny (das Team starte im Vierkampf überhaupt zum ersten Mal), bei den Damen schafften es Beate Heiss und Leni trotz einer verpatzten Unterordnung nach ganz oben aufs Treppchen.

Dem Vierkampf folgte der Dreikampf – eine Disziplin, bei der es keine Unterordnung gibt und es alleine auf die Geschwindigkeit und Präzision des Teams aus Mensch und Hund ankommt.