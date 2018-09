Altensteig (Württ.) Walddorfer bei Deutscher Meisterschaft vorne

Romy Schneider und Laura-Sofie Lutz traten in der Disziplin Geländelauf an. Die Konkurrenz war groß, insgesamt waren 160 Teilnehmer für diese Wettkampfart gemeldet. Bereits am frühen Morgen ging Romy Schneider mit X-Herder Lupo an den Start. Vor beiden lag eine anspruchsvolle Strecke über 5000 Meter mit Steigungen und unebenem Boden. Am Ende kam das Team in einer sehr guten Zeit von 19:56 Minuten ins Ziel und konnte sich in der Altersklasse 35 weiblich über den dritten Platz freuen. Den anschließenden Start im Geländelauf über 2000 Meter musste Romy Schneider absagen, da sich Wachtelhund Bodo einen Tag vor dem Wettkampf verletzt hatte.

Knapp zwei Stunden später nahm Laura-Sofie Lutz mit ihrer Wäller-Hündin Kim die 2000-Meter-Distanz in Angriff.Für das junge Team war es der erste Start bei einer Deutschen Meisterschaft. Beide meisterten die anspruchsvolle Strecke, welche fast zur Hälfte bergauf gelaufen werden musste, in 7:20 Minuten. Damit sicherte sich das Gespann den zweiten Platz der Altersklasse 15 weiblich. Bei der Siegerehrung durften beide Walddorfer Starterinnen auf dem Treppchen ihre Pokale entgegen nehmen.