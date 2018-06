Altensteig (Württ.) Volles Programm in Walddorf

Der Musikverein spielt, der Dorfchor singt, Ortschaftsräte musizieren, Kinder können am "Fleggawetz" teilnehmen, der Hundeverein führt auf und am Abend gibt "Dr. Gonzo" ein Rockkonzert: Beim Dorffest ist am Samstag, 23. Juni, ganz Walddorf auf den Beinen.