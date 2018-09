Altensteig (kö). Die Straßenbauarbeiten am Ortsausgang von Altensteig sind in vollem Gang. Um sicherzustellen, dass der Verkehr einspurig in Richtung Erzgrube fließen kann, wurden in der Gustav-Werner und der Oberen Talstraße Ampeln aufgestellt. Die Fahrzeuge werden im Bogen über das Gelände der früheren Straßenmeisterei geleitet. Folglich sind die Kohlsägemühle und andere Gaststätten in Richtung Garrweiler, Wörnersberg und Grömbach weiterhin erreichbar. Nach dem Ende der voraussichtlich 16 Wochen dauernden Maßnahme, die am 20. August begann, soll an dem Knotenpunkt zweier Landstraßen die Regel geändert. Dann hat die von Simmersfeld kommende L 351 Vorfahrt und nicht mehr die L 362. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe voraussichtlich bis zum 21. Dezember. Bis dahin werden rund 7000 Kubikmeter Erde bewegt. Auf der Landstraße L 362 hat inzwischen auch die Belagserneuerung im Abschnitt Völmlesmühle/Neumühle begonnen.