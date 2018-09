Altensteig (Württ.) Unwetter: Entwurzelte Birke blockiert Weg

Kaum waren die Aufräumarbeiten mehr oder weniger abgeschlossen, spielte das Wetter erneut verrückt. Starkregen und orkanartike Böen hinterließen erneut Spuren der Verwüstung.

"Diesmal war auch mein Stadtteil ziemlich betroffen", erinnert sich der Feuerwehrkommandant von Überberg und Einsatzleiter des Altensteiger Betriebshofes, Marcus Calmbach.

Im Stadtgarten wurde eine 25 Meter hohe, 45 bis 50 Jahre alte Birke am Gehweg zur Karlstraße/katholische Kirche umgerissen. Seitdem ist dieser Fußgängerweg gesperrt. Die Birke hat beim Sturz in die Nagold nicht nur ein tiefes Loch in den Belagsuntergrund gerissen, sondern zwei Eschen unter sich begraben Die Stadt hat eine Fremdfirma mit der Entsorgung beauftragt. Sie ist in der vergangenen Woche mit schwerem Gerät angerückt.