Altensteig (Württ.) Unfal: Motorradfahrer verunglückt auf der L  404 schwer

Der Fahrer eines blauen Kleinwagens fuhr von Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Spielberg. Der Fahrer musste abbremsen, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug links zur Sportanlage abbiegen wollte. Verlangsamen des Kleinwagens wohl zu gemerkt und krachte in das Heck frontal in das Heck.

In den Unfall verwickelt war auch ein BMW-Cabrio, das aus Richtung Spielberg kommend die Landstraße befuhr. Der Motorradfahrer kam dem Cabrio auf seiner Fahrspur entgegen. Der BMW-Fahrer wich noch Richtung Seitenstreifen aus, konnte aber nicht verhindern, dass das Motorrad an seiner Fahrerseite entlang schrammte und diese von vorne bis hinten aufriss.

Biker prallt auf das Heck des vorausfahrenden Autos