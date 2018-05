Altensteig (Württ.) Übergewicht ist zu einer Volkskrankheit geworden

Altensteig. Der VdK-Ortsverband Altensteig reist am Samstag, 12. Mai, mit dem Bus auf die Schwäbische Alb nach Blaubeuren. Dort wird gegen 11.30 Uhr in das "Blautopfbähnle" eingestiegen, durch die Stadt gefahren und danach in Richtung Gerhausen zum Mittagessen in der Waldgaststätte "Schillerstein". Die Tour führt anschließend durch idyllische Landschaften. Um 15.30 Uhr geht es mit dem Bus nach Gomadingen-Dapfen zum Kaffeetrinken. Die Rückfahrt ist gegen 18 Uhr geplant. Abfahrt ist am Samstag um 8.15 Uhr in Wart (Kirche), um 8.35 Uhr in Simmersfeld (Gasthaus "Anker"), um 8.50 Uhr in Altensteig (Rathaus) und um 9.05 Uhr in Ebhausen (Rathaus). Rückfragen beantwortet die Vorsitzende Erika Ritter über Telefon 07458-9884324.