Altensteig (Württ.) Über 60 Stände bei Weihnachtsmarkt

Der Adventssonntag wird um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Stadtkirche eingeläutet. Gegen 11.30 Uhr versammelt sich der örtliche Posaunenchor zum musizieren von Adventsliedern. Eine Schulklasse der Partnerstadt Bourg St. Maurice trägt zum Rahmenprogramm ebenso bei wie der Chor und das Orchester der Friedrich-Boysen-Realschule, das Keyboardensemble der Städtischen Musikschule und die Black&White-Band aus Horb.

Christophorus-Kantorei singt in der Stadtkirche

Der Nikolaus beschenkt die Kinder am Samstag von 15 Uhr bis 15.30 Uhr vor dem Alten Rathaus und am Sonntag zur gleichen Zeit vor der Stadtkirche – zuerst Jungen und Mädchen, die ein Lied vorsingen oder ein Gedicht aufsagen können. Auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt gibt es wieder besondere Angebote. Am Stand der Royal Rangers kann man Stockbrot backen und Kerzen ziehen, Kurt Huss drechselt, Uwe Thaler schnitzt, und Schmiedemeister Walz schwingt im Schlosshof den Hammer.

Von 19 bis 21 Uhr können Besucher am Freitag- und Samstagabend zuschauen, wie Ulrike Kollmar in der Brunnenstube des Alten Schlosses am Spinnrad dreht. In einer Nische der Paulus straße stößt man auf eine Krippe mit der biblischen Familie und mehreren lebenden Schafen. Der Purzeltreff hat sich ein aktuelles Stück ausgesucht: "Kann der Kasper den Schwarzwald retten?" Er und ein Zwerg machen sich auf den Weg nach Bethlehem und hoffen, dass sie unterwegs keinen Räubern begegnen. Treffpunkt ist der Lichthof des neuen Schlosses. Traditionell dreht sich auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt unterhalb des früheren Gasthauses "Rössle" das Kinderkarussell.

Eingeladen wird zu mehreren Konzerten. In der Stadtkirche singt am Freitagabend der Chor der Markgrafen-Grundschule und die Stadtkapelle Altensteig spielt Weihnachtsmusik aus Osteuropa. Beim Gastspiel des Altensteiger Kammerorchesters wird am Samstagabend unter anderem die Weihnachtssinfonie von Gaetano Maria Schiassi erklingen. Die musikalische Leitung haben Jutta Hay und Renate Harr. Der Eintritt ist frei. Neu ist, dass sich die Christophorus-Kantorei am Sonntag, 1. Dezember von 18 bis 19 Uhr am Weihnachtsmarkt beteiligt. Auf dem Programm stehen in der Stadtkirche mehrstimmig gesungene, adventliche und weihnachtliche Weisen in unterschiedlichen Besetzungen.

Geöffnet hat an allen drei Tagen das Schlossmuseum. Die Sonderausstellung steht diesmal unter der Überschrift "Waldweihnacht". Begleitet wird sie von zahlreichen Kunsthandwerkern. Die Kunsthalle von Hermann Unsöld in der Poststraße 66 ist am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr offen. Und am 1. Dezember ist die Modellanlage der Schmalspurbahn "Das Altensteigerle" in der Poststraße 9 von 13 bis 17 Uhr in Betrieb.

Parken kann man sein Auto während des Weihnachtsmarktes aus Sicherheits- und Platzgründen nicht in der Altstadt, dafür an zahlreichen Stellen der Unterstadt, zum Beispiel im Parkhaus beim Rathaus, auf dem Parkdeck in der Wilhelmstraße, am Stadtgarten, beim Jahnstadion und in der Bahnhofstraße.