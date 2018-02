Altensteig (Württ.) Trachtenkapelle baut Vorstand um

Das Orchester absolvierte im letzten Jahr 75 Proben. Wilfried Lehmann fehlte lediglich einmal und Thomas Bauer dreimal. Zehn der aktuell 32 aktiven Musiker kommen von auswärts, besonders weit anreisen müssen Detlef Züfle und Rene Karle aus Flourn-Winzeln, beziehungsweise Rosenfeld.

111 passive Mitglieder fördern den Verein mit ihrem Jahresbeitrag – seit 60 Jahren Paul Hamann, seit 50 Jahren Wilfried Steeb und Ulrich Häussler, seit 40 Jahren Herbert Kalmbach, seit 30 Jahren Rainer Schwarz, Detlef Krause und Manfred Grießhaber. Jugendleiter Stefan Lehmann berichtete von zahlreichen Auftritten der TK-Kids im letzten Jahr. Zwölf werden zurzeit in der Blockflöten-AG ausgebildet und 20 lernen ein weiterführendes Instrument.

Erfreuliche Zahlen legte Schatzmeisterin Hannelore Kirn vor. Trotz hoher Kosten für die Ausrichtung der Jubiläumsfeierlichkeiten betrug der Überschuss rund 6600 Euro. Dass die Zahlen stimmen, bescheinigten die Prüfer Rolf Kopp und Andreas Kalmbach. Für Ortsvorsteher Karlheinz Dressle, der die Entlastung durchführte und die Wahlen leitete, ist die Trachtenkapelle "ein Aushängeschild weit über Spielberg hinaus".

Zu den Platzkonzerten kamen viele Zuhörer

Besonders habe ihn gefreut, dass selbst zu den Platzkonzerten jedes Mal zwischen 80 und 120 Zuhörer begrüßt werden konnten. Zum Schluss der harmonischen Generalversammlung – die mit zwei Märschen eröffnet wurde – gab Wilfried Lehmann einen Ausblick auf Veranstaltungen im laufenden Jahr.

Neben zahlreichen Platzkonzerten, Einsätzen in der Kirche und auf dem Friedhof beteiligt sich die Kapelle am Festumzug 90 Jahre MV Enzklösterle (1. Juli), am Straßenfest in Gechingen (15. Juli), am Schäferlauf in Wildberg (22. Juli), dem Apfelfest in Walddorf (7. Oktober) und am Jubiläum 60 Jahre Spvgg. Wart/Ebershardt am 14. Oktober. Das Jahreskonzert findet am Samstag, 15. Dezember in der Bömbachhalle statt.