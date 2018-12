Altensteig (Württ.) Tipps für Leser

Altensteig. Erstmals ist der Literaturwissenschaftler und Erwachsenenbildner Michael Krämer mit der Litera-Tour in der Stadtbibliothek in Altensteig zu Gast. Dort wird er am Dienstag, 11. Dezember, ab 19 Uhr auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald und der VHS Oberes Nagoldtal literarische Neuerscheinungen des Jahres 2018 vorstellen.