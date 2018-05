Altensteig (Württ.) Tiefbauarbeiten erst im Frühjahr

Umwandlung von Misch- in Trennsystem

Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich erst im Februar oder März 2019 begonnen. "Vorher bekommen wir keine Firma her", fasste Bereichsleiter Dirk Greiser den späteren Anfang in einem Satz zusammen. Er rechnet mit einer Bauzeit von ungefährt sechs Monaten. Die Umwandlung vom Mischsystem in ein Trennsystem habe den Vorteil, dass das Niederschlagswasser abgekoppelt wird und damit nicht mehr die Sammelkläranlage in Altensteig belastet.

Der geplante Regenwasserkanal in der Wildbader Straße beginnt beim Congress-Center und verläuft bis zur Ortsmitte von Wart. Die Hausanschlussleitungen werden miterneuert. Bei der Einmündung zum Hubeweg baut man zusätzlich eine Regenwasser-Haltung ein, um für weitere, gleich gelagerte Tiefbaumaßnahmen gerüstet zu sein.