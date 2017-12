Altensteig (Württ.) Theatermacher bleiben optimistisch

Altenteig. Nach der letzten Spielzeit mit dem Kriminalstück "Scherz beiseite – ein angekündigter Mord" von Agatha Christie zogen dunkle Wolken auf. Der Altensteiger Gemeinderat hatte in einer Klausurtagung beschlossen, den monatlichen Festbetrag für Sabine Bethke nicht mehr zu gewähren und empfohlen, den Betrieb in Eigenregie weiterzuführen. Der Musikverein müsse seinen Dirigenten auch aus eigener Tasche bezahlen und der Fußballverein seinen Trainer, wurde als Grund genannt. Im Gegenzug sicherte die Kommune zu, vor Auftritten kräftig die Werbetrommel zu rühren und erklärte sich bereit, den Spielort im Erdgeschoss der Musikschule kostenlos zur Verfügung zu stellen. Außerdem bräuchten die Einnahmen aus dem Ticketverkauf nicht, wie bisher, an die Stadt abgeführt werden. Ob das ausreicht, um die hauptberufliche Regisseurin selber zu bezahlen? Da hatte Schauspielerin und Mitorganisatorin Britta Erhard so ihre Zweifel. Die vorgeschlagene Gründung eines Theatervereins hält sie für nicht machbar. Neben der sehr aufwendigen Arbeit am Stück, dem Bau von Kulissen und den vielen Proben könne man nicht auch noch ehrenamtlich das Management stemmen.

Man wandte sich an die Volkshochschule Oberes Nagoldtal, die bereits früher Träger der Kultureinrichtung gewesen war. In den letzten Wochen fanden mehrere Gespräche statt. Leiterin Angela Anding kann sich vorstellen, das KTA unter dem Dach der Volkshochschule weiterzuführen. Das letzte Wort habe aber der aus acht Kommunen (Altensteig, Ebhausen, Egenhausen, Haiterbach, Nagold, Rohrdorf, Simmersfeld und Wildberg) bestehende Zweckverband, ließ sie auf Anfrage wissen. Eine endgültige Entscheidung sei dort zwar noch nicht getroffen worden, zugesagt habe man aber "eine enge Kooperation".

Den Optimismus, dass es "irgendwie" weitergeht, hat sich das KTA nicht nehmen lassen und bereits Anfang September mit der Einstudierung des englischen Kriminalstücks "Immer Ärger mit Harry" begonnen. Die Premierenvorstellung findet am Samstag, 28. April, im Werkraum der Städtischen Musikschule statt, anschließend wird die Komödie noch weitere sechs Mal an gleicher Stelle aufgeführt.