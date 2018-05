Altensteig (Württ.) Theaterbesuch "befriedigend, aber nicht gut"

Die Aufführungen am heutigen Freitag und morgigen Samstag beginnen jeweils um 20 Uhr, die letzte Vorstellung am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Malergeschäft Erhard in Altensteig und an der Abendkasse.

Leiche sorgt für reichlich Aufregung

Das Stück: Einwohner eines Dorfes entdecken am Waldrand auf einem Hügel einen Toten. Aus bestimmten Gründen will keiner, dass die Polizei davon etwas erfährt. Ihn zu begraben, stößt auf Widerstand. So sorgt Harry, der schon zeitlebens eine Nervensäge war, auch als Leiche für reichlich Aufregung.