Altensteig (Württ.) Sternsinger bringenden Neujahrssegen

Am morgigen Sonntag gestalten den Sternsinger den Dankgottesdienst ab 9 Uhr in der katholischen Kirche Altensteig mit. Pfarrer Lorenz Rösch geht in seiner Predigt näher auf das Hilfsprojekt in dem südamerikalischen Land ein. Zum Abschluss der Aktion werden die Sendboten am Mittwochnachmittag, 9. Januar, zum Empfang im Altensteiger Rathaus erwartet.