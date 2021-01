Altensteig (Württ.) Statt Stiefeln zieren Wimmelbilder Auslagen

Altensteig. Werbering-Vorsitzender Uwe Seeger blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Nach allem, was er in den vergangenen Tagen von Politikern gehört habe, soll der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert werden. Was das für den stationären Handel und besonders für die Gastronomie bedeutet, will er sich lieber nicht ausmalen. Zu lamentieren und den Kopf hängen zu lassen kommt für den Textilbetriebswirt und Inhaber eines Modegeschäfts in der Altensteiger Poststraße aber nicht in Frage. Auch deshalb, weil die Kundentreue und Bereitschaft zur Solidarität in den vergangenen Wochen deutlich spürbar gewesen sei.