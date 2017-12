Altensteig (kö). Die Stadtwerke Altensteig haben das Jahr 2016 mit einem Minus von 201 322 Euro abgeschlossen. Hauptverantwortlich waren erneut die Verluste beim Parkhaus mit 138 000 Euro und den städtischen Bädern mit 485 000 Euro. Beim Aufbau der Sparte Telekommunikation wurden 101 000 Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Beim Strom haben die Stadtwerke trotz dauerhaft niedriger Margen und leichten Absatzrückgängen ein Plus von 195 000 Euro erzielt, bei der Gasversorgung waren es 115 000 Euro. Die Stadtwerke rechnen damit, dass die Überschüsse in beiden Sparten aus verschiedenen Gründen im nächsten, beziehungsweise übernächsten Jahr deutlich ansteigen. Die Abgabemenge beim Frischwasser lag 2016 mit rund 10 000 Kubikmeter über dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre. Folglich wurden Mehreinnahmen von rund 33 000 Euro erwirtschaftet. Bei der Wärmeversorgung betrug der Überschuss rund 55 000 Euro. Auch im vergangenen Jahr konnte die vorgeschriebene Konzessionsabgabe an die Stadt Altensteig mit 411 535 Euro geleistet werden.