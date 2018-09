Altensteig (Württ.) Stadt stellt sich früh auf Mehrbedarf ein

Altensteig. Ende 2017 hat sich der Altensteiger Gemeinderat zuletzt mit der Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung befasst. Seither habe man einen Zuzug verzeichnet, der in dieser Größenordnung nicht absehbar gewesen sei, erklärte Bürgermeister Gerhard Feeß dem Gremium in dessen jüngster Sitzung. 23 zugezogenen Kindern, die in den kommenden Jahren zu betreuen seien, stünden nur sieben Wegzüge entgegen. Das führe dazu, dass die Kapazitäten in der Kernstadt und in Altensteigdorf zum Ende dieses Kindergartenjahres zu 109 Prozent, zum Ende des folgenden gar um 112 Prozent ausgelastet seien. Momentan liegt die Auslastung bei 81 Prozent.

Weil der unvorhergesehene Zuwachs beinahe einer ganzen Gruppe entspreche, habe die Verwaltung nicht bis zur nächsten Bedarfsplanung warten wollen, sondern sei bestrebt, die aktuelle anzupassen, so Feeß weiter. Die Tagesstätte in der Welkerstraße werde nach Abschluss der Erweiterungen aus fünf Gruppen bestehen und damit ihr Limit erreicht haben, führte Hauptamtsleiter Thomas Bräuning aus. Deshalb sei in der Verwaltung die Idee entstanden, die zusätzlich benötigte Gruppe im Kindergarten Karlstraße unterzubringen. Die Wohnungen, die sich in dem Gebäude befinden, habe man in den vergangenen Monaten geleert, da die Mischnutzung – unter anderem die gemeinsame Nutzung des Treppenhauses – sich immer wieder als problematisch erwiesen habe. Im zweiten Stock befänden sich bereits Sozial- und Einzeltherapieräume, das Einrichten einer weiteren Gruppe bereite keine Probleme. Die Freifläche sei ausreichend groß, und der geplante Spielplatz im nahe gelegenen Stadtpark biete weitere Ausweichmöglichkeiten.

Stadtrat Dieter Renz (FWV) begrüßte, dass man frühzeitig über die Situation informiert worden sei – zumal ja Bauarbeiten nötig seien, um auf die geänderten Kinderzahlen reagieren zu können. Bürgermeister Feeß teilte mit, dass die Stadt gute Rückmeldungen für ihre prompte Reaktion bekomme. Er verwies darauf, dass Altensteig als familien- und kinderfreundliche Kommune zertifiziert sei, "und da steht uns das auch gut an".