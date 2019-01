Altensteig (Württ.) Sportkreis ehrt Blaich

Theo Blaich, laut Prchal ein "Hans Dampf in allen Gassen" der sportlichen Jugend- und Vereinsarbeit, begann seine Jugendarbeitskarriere im Alter von 22 Jahren als A-Juniorentrainer bei der SG Berneck/Wart. Als seine Kinder Katrin und Marco im richtigen "Fußballeinstiegsalter" waren, erfolgte ein Comeback als Jugendtrainer. Theo Blaich war in fast allen Altersklassen als "Meistertrainer" bekannt und gefürchtet, seine Teams schlossen die jeweilige Altersklasse fast durchweg in der Bezirksstaffel ab.

Frauentrainer in Neubulach, A-Juniorentrainer in Nagold, B-Juniorinnentrainer in Berneck und aktuell Frauentrainer in der Landesstaffel in Berneck sind nur einige Stationen in seiner weiteren bewegten Trainerlaufbahn.

Jugendarbeit ist das Metier des einen Theo Blaich, Vereinsarbeit das des anderen. Für drei Jahre als Vereinsvorsitzender, 40 Jahre im Vereinsausschuss, 15 Jahre als Spielleiter der Aktiven, vier Jahre als Jugendleiter und etliche Jahre als Schiedsrichter war Theo Blaich darüber hinaus tätig.