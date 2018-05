Fünf Jugend­liche feierten in Spielberg Konfirmation. Mit einem Tauf- und Abendmahlsgottesdienst starteten sie am Samstagabend in die Feierlichkeiten. Martin Schake predigte über die Namen der Konfirmanden. In einem Festgottesdienst bekannten die jungen Christen ihren Glauben. Pfarrer Ulrich Holland erzählte anhand der Jahreslosung von verschiedenen Erlebnissen aus der Konfirmandenzeit. Das Bild zeigt (von links): Pascal Zimmermann, Aaron Henssler, Chayenne Deutschle, Nico Schlecht, Justin Steeb und Pfarrer Ulrich Holland. Foto: Kirchengemeinde