Altensteig (Württ.) Sie wollen zu einer lebenswerten Welt für Kinder beitragen

Martin Dreyer berichtete von seinen Gefühlen als Junge von 13 oder 14 Jahren: Da sei vor allem ein Gefühl der Sehnsucht gewesen, nach Abenteuer, nach einem ganz anderen Leben. Bald schon hing er mit Punkern in Hamburg herum und provozierte die Spießer.

Alkohol und der erste Joint kamen dazu, und bald blieb Martin nur noch bis zur großen Pause, im Zeugnis gab es fast nur noch Fünfer und Sechser. Da passierte etwas Merkwürdiges: die Familie Dreyer wurde fromm. Der Vater von Arne Kopfermann, Wolfram, veranstaltete in den 80er-Jahren in der Hamburger St. Petri Kirche charismatische Sonntagabend-Gottesdienste, die von bis zu 1000 Menschen besucht wurden. Er trat später aus der evangelischen Kirche aus und gründete die Freikirche Anskar-Kirche. Der Besuch dieser Gottesdienste schien die Schwestern von Martin Dreyer positiv zu verändern, auch Mutter und Vater waren besser drauf. Sie überredeten den Punker, mitzukommen, was er dann auch für einmal zusagte. Er schildert das dort erlebte sehr lebendig. Ein junger Mann erzählte von Drogen und Schulproblemen: mit Gott kann man immer neu anfangen. Martin war beeindruckt und betete zu Gott. Etwas passierte mit ihm und er fühlte sich wie innerlich erleuchtet.

Arne Kopfermann trug als nächstes Stück das Gedicht eines unbekannten Soldaten vor, das in dessen Brieftasche in den Ruinen Stalingrads gefunden wurde.

Martin Dreyer schaffte schließlich das Abitur, womit manche Lehrer nicht gerechnet hätten. Er ging für ein Jahr nach Amsterdam zur Mission, wo er eines Tages ganz deutlich eine Stimme hörte, die ihm befahl das Evangelium des Matthäus zu lesen und zu lernen. Und das tat der eigenwillige Martin. Danach gründete er die "Jesus Freaks", die es bald bundesweit gab, es gab auch viel positives Echo in den Medien.

Martin Dreyer wurde 1994 sogar zum "Christ des Jahres" gekürt. Doch bald folgte der Burn-out und bei einem New York-Trip versuchte er Ecstasy. Bis er sich eines Tages selbst ins Koma versetzte mit einer Überdosis Heroin und Kokain. So schnell war er zum "Verlierer des Jahres" geworden. Nach einer Therapie schrieb er die Volxbibel, die Bibel in Jugendsprache.

Kopfermann rührte mit seinen Gedanken zum Tod seiner Tochter viele im Saal, die viel zu früh in das Land hinter dem Regenbogen gegangen ist. Er betonte, dass Trauer und Glaube zwei Kräfte sind und die eine die andere nicht auflösen kann.