Altensteig (Württ.) Sie war die erste ihrer Art im Kreis

In der Kleiderkammer kaufen nicht nur Menschen mit kleinem Haushaltsbudget ein, auch die Spender entdecken beim Abliefern von Ausrangiertem hin und wieder etwas Brauchbares, das sie kaufen und damit den Zweck der Kleiderkammer gleich mehrfach unterstützen. Die Erlöse der gemeinnützigen Einrichtung werden gespendet, beispielsweise an die Deutsche Humanitäre Hilfe, an Vereine, Schulen und Kindergärten, für krebskranke Kinder in Tübingen oder für Hilfstransporte in arme Länder.