Altensteig (Württ.) Sein Herzenswunsch ging in Erfüllung

Der Gottesdienst mit Prediger Jörg Breitling und musikalischer Untermalung aus dem Familienkreis beginnt um 10.30 Uhr im Haus der Liebenzeller Gemeinschaft in Altensteig. Anschließend wird in der Kropfmühle mit drei Kindern, zehn Enkeln, weiteren Verwandten und Freunden gefeiert.

Karl Kalmbach erblickte am 23. September 1936 in Altensteig als ältester von fünf Kindern das Licht der Welt. Nach der Schule lernte er seinen "Traumberuf" Schreiner, arbeitete kurz als Geselle weiter. Mit 17 Jahren ist er von Zuhause "abgehauen", weil es ihm im Elternhaus "zu fromm" zuging – der Vater war Laienprediger der Liebenzeller Gemeinschaft. Kalmbach ging in die Schweiz, half auf einem Bauernhof mit, bewarb sich sechs Monate später mit Erfolg als Schreiner bei einer Ladenbaufirma in Konstanz und bildete sich zum Bautechniker weiter.

Nach zwei beinahe tödlichen Unfällen mit dem Motorrad bekam er es mit der Angst zu tun, besuchte den Gottesdienst einer Baptistengemeinde und begann, sich mit Fragen des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen. Ein Jahr arbeitete er noch in Böblingen und ein weiteres Jahr beim Altensteiger Architekt Paul Pfeifle, dann meldete er sich 1959 zur Predigerausbildung an der Hochschule in Bad Liebenzell an. Fünf Jahre später schickte ihn die Liebenzeller Mission zum Auslandseinsatz nach Neuguinea.