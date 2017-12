Altensteig (Württ.) Seeger ist seit 50 Jahren aktiv

Eine besondere Würdigung bekam Karl Heinz Bohnet. Er gehört dem Orchester seit 1963 an, spielt mehrere Instrumente (Klarinette, Tenor-und Altsaxofon) und ist aktueller Vorsitzender des Spielberger Musikvereins. Ausgezeichnet wurde er an diesem Abend vom Landesverband der Blasmusiker mit der Fördermedaille in Gold.

Vorgänger Helmut Koch (von 1986 bis 1996) wurde ebenfalls auf die Bühne gebeten. Er ist seit 40 Jahre Mitglied des Vereins, hat von 1977 bis 1997 "auf die Pauke gehauen", begleitete auf seinem Akkordeon die Volkstanzgruppe bei Auftritten und ist seit 1998 Ehrenmitglied.

Zum Schluss des Jubiläumskonzerts – die Trachtenkapelle besteht seit 90 Jahren – musste Bohnet noch eine traurige Nachricht verkünden: Das Ehepaar Österle hört auf. Fritz Österle legt nach 61 Jahren seine Klarinette zur Seite und seine Frau Susanne nach 40 Jahren. Sie wurde zum Abschied zum Ehrenmitglied ernannt, die Verdienste ihres Mannes werden bei der nächsten Hauptversammlung entsprechend gewürdigt. Für den Geschäftsführer des Blasmusik-Kreisverbandes Calw sind Ehrungen "kein bloßes Beiwerk" von Veranstaltungen, sondern ein Anlass, tief empfundene Dankbarkeit und große Hochachtung auszudrücken. Es ist für Udo Göbel keine Selbstverständlichkeit, wenn jemand viel Zeit mit Proben und der Vorbereitung öffentlicher Auftritte verbringt.