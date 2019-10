Altensteig (Württ.) Schüler müssen auf Fahrbahn laufen

Was eine mögliche Osiander-Filiale in Altensteig angehe, müsse man in Erfahrung bringen, ob das Unternehmen überhaupt Interesse an Zweigstellen in Städten Altensteiger Größenordnung hat.

Dass die Bedingungen für das Anlegen von Zebrastreifen gelockert wurden, sei schön, sagte der Bürgermeister weiter: "Wenn wir Bedarf sehen, kommen wir darauf zurück."

Bei der Öffentlichkeitsarbeit sieht Feeß selbst Defizite: "Wir tun viel, kommunizieren aber nicht genug", räumte er ein. Er verwies auf das Amtsblatt und den "Blickpunkt", der 14-tägig im Schwarzwälder Boten veröffentlicht werde. Und machte deutlich: "Die Themen, die die Bürger sonst noch interessieren, müssen auch erst einmal bei uns ankommen."

Defibrillator im Hallenbad

Ein städtischer Defibrillator befinde sich im Walddorfer Hallenbad, berichtete Stadtwerke-Chef Günther Garbe, ein weiterer soll im Rathaus "stationiert" werden. Im Idealfall, fügte Feeß hinzu, würden sämtliche Defibrillatoren-Standorte – die städtischen ebenso wie die von Vereinen und Unternehmen – in einem Online-Kartendienst ausgewiesen.

Radwege auszuweisen, sei in Altensteig aufgrund der topografisch bedingten Enge schwierig. In der Bahnhofstraße sei auf der Fahrbahn ein Radfahrerbereich markiert worden. Der solle bis zum Marktplatz weiter und über die Sternenbrücke wieder zurück ans andere Nagoldufer geführt werden. Mehr sei in Altensteig – "auch hinauf auf die Höhe" – kaum möglich.

Für die Gartenschau-Bewerbung habe der Gemeinderat in der vorangegangenen Sitzung 60 000 Euro bewilligt. Zuschüsse gebe es dafür nicht. Was die Gartenschau im Falle eines Zuschlags die Stadt dann tatsächlich kosten würde, könne man jetzt noch nicht sagen. "Dafür müssen wir erst einmal konkrete Planungen auf dem Tisch haben", so Feeß.

Die Situation im Grenzweg bestehe so schon seit Jahrzehnten, stellte Feeß fest: "Es gibt tatsächlich Zeiten, zu denen man mit dem Personenwagen nur langsam durchkommt – aber das schadet niemand."

Er verwies auf das Konzept des "Shared Space". Sieglinde Kirn-Buhlmanns Frage, ob denn eine Einbahnstraßen-Regelung Abhilfe schaffen könnte, beschied der Bürgermeister nicht von vorn herein abschlägig: "Das müsste man prüfen."