Altensteig (Württ.) Schüler aus Bordeaux zu Gast

Altensteig. Am Freitag nach dem Unterricht kamen die Gäste oberhalb der Eichwaldhalle an, es gab ein großes Hallo, da man sich ja schon von einem Besuch der Altensteiger in Bordeaux her kannte und Dank WhatsApp und Email in Kontakt geblieben war.

Für das verlängerte Wochenende ging es in die jeweilige Gastfamilie. Es wurde gewandert, an den Bodensee gefahren und ins "Pano" gegangen. Nach dem verlängerten Wochenende trafen sich alle Schüler zum gemeinsamen Schultag am Christophorus-Gymnasium Altensteig.

Dieser endete nach der vierten Stunde, da ein Termin im Rathaus anstand.