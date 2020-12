Altensteig (Württ.) Schnee lockt Ausflügler an still stehende Lifte

Weil die Lifte wegen Corona nicht in Betrieb sein durften, wurden viele Schlitten aus den Kofferräumen geholt. "Hauptsache, wir sind in der frischen Luft" atmeten Paare aus Nagold tief durch. "Bei uns in Effringen liegt wenig Schnee, deshalb sind wir hierher gekommen", strahlte ein Ehepaar aus dem Wildberger Teilort mit seiner warm angezogenen Tochter um die Wette. Weil viele den Hang mehr oder weniger schnell runterrodelten und die Schlitten wieder zu Fuß hochgezogen werden mussten, bildeten sich im Laufe der Zeit richtige Fahrrinnen – und die Geschwindigkeit nahm zu. Während sich Eltern über den Verlauf der Weihnachtsfeiertage austauschten, bauten einige Kinder Schneemänner.

"Endlich hat es mal geschneit, und ich bin zur Untätigkeit verdammt", bedauerte Liftbetreiber Heinz Gossenberger aus der Nähe von Pforzheim, als er beobachten musste, wie fleißig Frau Holle in den letzten Tagen ihr Bett geschüttelt hat. Normalerweise wäre er jetzt in Simmersfeld, hätte sich trotz seines hohen Alters von 85 Jahren auf seinen Pistenbully gesetzt, den alpinen Skihang am Waldrand platt gewalzt, nachgeschaut, ob der Lift III funktioniert und am Abend das Flutlicht leuchtet. Wegen der Pandemie herrscht aber Sendepause.