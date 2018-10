Altensteig (Württ.) Schauspieler nutzen jede Gelegenheit für große Leidenschaft

In der Komödie von Yasmina Reza wird aufgezeigt, wie eine Männerfreundschaft wegen unterschiedlicher Ansichten auseinander gehen kann.

Serge (Martin Sommerlatte) hat für 200 000 Euro ein weißes Bild mit weißem Untergrund und weißen Linien gekauft. Er erwartet von seinem Freund Marc (David Köhne) die gleiche Begeisterung und ist bitter enttäuscht, als der das "Ölgemälde" schlecht findet und sich fragt, wie man dafür nur so viel Geld ausgeben kann. Das Ergebnis sind scharfe, mit wachsender Aggressivität ausgetragenen Wortgefechte. Am liebsten würde Marc dem Dermatologen seine Faust in die Fresse schlagen.

Yvan, der Dritte im Bunde (Christian Packbier) versucht zu vermitteln. Eigentlich hat er wegen der bevorstehenden Hochzeit mit Kathrin andere Gedanken im Kopf. Weil er Marc schmeicheln will, beantwortet er die Frage, wie viel er für das Gemälde zahlen würde: "Keinen Cent". Für Serge ist das monochrome Bild wie eine Gottheit und er spürt beim Betrachten große Vibrationen. Sagt er. Und der Versöhner Yvan? Er würde am liebsten beiden Recht geben, die Lächerlichkeit der Auseinandersetzung weglächeln, mit den Freunden ins Kino oder spazieren gehen. Und über seine bevorstehende Vermählung reden. Das hätte er besser nicht getan, jetzt fallen Marc und Serge über ihn her, raten ihm, seine Hochzeit mit dem "hysterischen Rabenaas" abzusagen. Wegen einer weißen Holzspanplatte solch ein Theater zu vollführen und eine 15-jährige Freundschaft aufs Spiel zu setzen kann er nicht verstehen. Alle drei Schauspieler überzeugten bei der Zeichnung unterschiedlicher Charaktere, spielten mit Verve. Für gute Ton- und Lichtverhältnisse sorgte Max Schweizer. Mit dem Einakter ist dem Regionentheater ein großer Entwurf gelungen.