Altensteig (kö). Der Gemeinderat Altensteig hat in der jüngsten Sitzung eine neue Abgrenzung des Sanierungsgebietes "Obere Stadt II" beschlossen. Mit den vorbereitenden Untersuchungen wurde die Kommunalentwicklung beauftragt. Dafür werden 13 600 Euro netto in Rechnung gestellt. Aufgenommen werden erhaltenswerte Gebäude in der Karlstraße, Schillerstraße und der Bienengasse sowie die Markgrafenhalle. Nachdem die bisherigen Sanierungsmaßnahmen in diesem Jahr auslaufen und damit keine Förderrmittel mehr bereitgestellt werden, will die Stadt einen Antrag zur Aufnahme des neu festgelegten Untersuchungsgebiets in ein Förderprogramm stellen. Sollen Mittel des Landes und des Bundes fließen, ist eine förmliche Festlegung erforderlich.