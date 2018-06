Altensteig (Württ.) Royal Rangers feiern 25. Geburtstag

Altensteig. Treffpunkte sind das Haus Anker am Ortsausgang Altensteigs in Richtung Nagold und die neu gepflasterte Freifläche nebenan. Das Fest beginnt am Samstagabend um 18 Uhr mit einer internen Feier für alle ehemaligen und aktuellen Stammesmitglieder. Teamleiter Markus Nickel aus Egenhausen rechnet mit rund 500 Gästen. "Es können aber auch 1000 werden", ist der 40-jährige Jugendpastor optimistisch gestimmt. Allein die Zahl der aktuellen Mitglieder vom Stamm 111 sei inzwischen auf 250 angewachsen "und es werden von Jahr zu Jahr mehr".

Bürgermeister Gerhard Feeß wird ein Grußwort sprechen. In einer Bildershow will man an die Anfänge erinnern und was in der Folgezeit alles unternommen wurde. Es wird ein großes Buffet mit italienischen Gerichten sowie Würsten und Steaks vom Grill. Bei Wettkämpfen sollen Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. Später wird ein Lagerfeuer entzündet, um den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Übernachtetet wird auf dem Show-Camp in kleinen Zelten. Außerdem stehen Betten im Jugend-, Missions- und Sozialwerk (JMS) Altensteig zur Verfügung.

Der Sonntag, 24. Juni, wird mit einem Gottesdienst eröffnet, der um 9.30 Uhr beginnt und von der Rangers-Band musikalisch begleitet wird (sie spielt auch am Samstagabend zur Unterhaltung auf). Angekündigt hat sich der Bundesleiter der Royal Rangers, Hans-Peter Schock aus Schorndorf .