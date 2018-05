Altensteig (Württ.) Renz will bei Abschied "Klartext reden"

Der Altensteiger Gemeinderat hat die Entscheidung in der jüngsten Sitzung – die dieses Mal nicht im Rathaus, sondern im Seminarraum der Volkshochschule Oberes Nagoldtal stattfand – mit jeweils einer Enthaltung und in offener Abstimmung gebilligt. Die Amtszeit dauert vorerst bis zu den Kommunalwahlen im Sommer nächsten Jahres.

Wie berichtet, hatte Vorgänger Dieter Renz das Amt nach 18 Jahren aufgegeben. In einer persönlichen Erklärung begründete er seinen überraschenden Rückzug in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen, aber auch wegen der "zunehmend angespannten Atmosphäre in den letzten Sitzungen des Ortschaftsrates".

Im Gemeinderat bedankte sich Renz für die "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit der Stadtverwaltung und den Gemeinderatskollegen. Was die "vergiftete Atmosphäre" im Walddorfer Ortschaftsrat angehe, werde er bei seiner Verabschiedung am Freitag, 29. Juni um 19 Uhr in der Festhalle Walddorf "Klartext reden".