Altensteig (Württ.) Regionale Produkte an 30 Ständen

Altensteig. Geräucherter Wildlachs, Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, frisches Holzofenbrot und würziger Käse: Unter dem Motto "Regional einkaufen und genießen" werden von 11.30 bis 18 Uhr größtenteils selbsterzeugte Produkte auf dem Marktplatz und in der Poststraße angeboten. "Probieren ist erlaubt und sogar erwünscht", erklärte die stellvertretende Geschäftsführerin vom veranstaltenden Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Yvonne Flesch. Die Standbetreiber aus den Kreisen Freudenstadt und Calw würden gerne bereitwillig über Herkunft und Herstellung ihrer Produkte informieren. Mit dabei sind zum Beispiel der Berghof Klussmann aus Altensteig, der landwirtschaftliche Betrieb Waidelich aus Simmersfeld-Ettmannsweiler, der Heuwiesenhof in Pfalzgrafenweiler, Imker Haist aus Baiersbronn und die PomÖlerie aus Waldachtal. Der Naturpark-Markt findet zum ersten Mal in Altensteig statt. Die Veranstaltungsreihe gibt es bereits seit 13 Jahren. Für Yvonne Flesch "eine echte Erfolgsgeschichte". Immer mehr Menschen wollten wissen, wo die Produkte herkommen, die sie konsumieren.

Das Rathaus bietet am Sonntag Einblicke in die vielfältige Arbeit der Verwaltung. Vorgestellt werden von den Mitarbeitern ausgewählte Projekte. Aufgezeigt werden Ausbildungsberufe bei der Stadt und den Stadtwerken. Wer bei einer Rathausrallye mitmacht, kann Taler und Sachpreise gewinnen. Man muss sich bei fünf Stationen einen Stempel in die ausliegenden Flyer drucken lassen. Das Hauptamt veranstaltet aus diesem Grund ein Quiz, im Bauamt können Kinder Baustellenbilder malen – die später an verschiebbaren Stellwänden ausgestellt werden –, die Stadtkasse lädt zu einem Schätzspiel ein, und wer auf dem Stuhl des Bürgermeisters sitzen will, kann das an diesem Tag ohne Scheu tun. Zu den Stadtwerken besteht im Foyer des Rathauses ein direkter Draht.

Eckhart Fritz bestimmt Apfelsorten