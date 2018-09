Altensteig (Württ.) Realschule wird deutlich digitaler

Seit 2008 ist Klaus Ramsaier Rektor der Friedrich-Boysen-Realschule. Und schwärmt: "Mir gefällt es hier von Jahr zu Jahr besser, weil es so viele Dinge gibt, die gelingen." Die Lehrerversorgung sei gut, die Schüler motiviert, die Eltern "ziehen voll mit", die Unterstützung der Stadt sei optimal. "Ein Rädchen greift ins andere."

Nach sieben Jahren im Auslandsschuldienst ist Verena Essrich aus den Niederlanden an die Altensteiger Realschule zurückgekehrt. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Musik. Für Verena Ulmer aus Rottenburg ist Altensteig die erste Stelle nach dem Referendariat. Sport, Mathematik und WBS (Wirtschaft-, Berufs- und Studienorientierung) sind ihre Fächer. Simon Kapp hat eine Festanstellung bekommen. Er unterrichtet Deutsch, Erdkunde, Informatik und Technik. Mit acht Stunden Sport ist Patrick Raidt von der Altensteiger Werkrealschule abgeordnet worden. Im Gegenzug wechselt Jörg Birnbaum seinen Arbeitsplatz für wöchentlich 20 Stunden.

Dass der Rektor so optimistisch gestimmt ist, hat weniger damit zu tun, dass die Toiletten im Hauptgebäude generalsaniert wurden, sondern dass am 17. Oktober die "Schülerlounge" in Anwesenheit des Schulträgers, von Handwerkern und Sponsoren offiziell eingeweiht wird. Der zur Mensa hin offene Raum wird mit Computern ausgestattet und soll auch dazu dienen, in Freistunden oder Pausen auszuruhen. Nach den "Traumräubern" (2016) plant die Realschule ein neues Musical. Einzelheiten über den Inhalt will Ramsaier noch nicht verraten. Nur soviel: Die ganze Schule sei eingebunden, zusätzlich die Städtische Musikschule, die Werkrealschule und die neu gegründete Bandklasse unter Leitung von Tobias Braun.