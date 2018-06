Am Dienstag, 19. Juni, ab 19 Uhr lädt der Christophorus-Kinderchor in den Bürgersaal Altensteig zu einer Präsentation seines Programmes für das Internationale Alta-Pusteria-Festival in Südtirol ein. Das Chorprogramm umfasst unter anderem geistliche Werke von Henry Purcell, Léo Delibes und Douglas Coombes sowie internationale Chormusik von Bob Chilcott, Kurt Bikkembergs und Ko Ogura. Das Chorprogramm wird ergänzt durch instrumentale Zwischenspiele der Chormitglieder. Matthias Hinderer begleitet den Kinderchor am Klavier, die interimsweise Leitung hat in diesem Schuljahr Michael Nonnenmann. Am Internationalen Alta-Pusteria-Festival nehmen in diesem Jahr über 70 Chöre aus vielen europäischen Ländern sowie aus Israel, Südkorea, Taiwan und den USA teil. Neben den Konzerten in Theatern, Stadthallen und Kirchen im Pustertal finden auch eindrucksvolle Auftritte im Freien an landschaftlich schönen Aussichtsorten statt. Der Christophorus-Kinderchor hat sich lange Zeit intensiv auf dieses Chor-Festival vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich darauf, ihr Programm vorab dem Altensteiger Publikum vorzustellen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.