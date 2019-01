Altensteig (Württ.) Postplatz hat kurze Verschnaufpause

Altensteig. Am Postplatz ruhen in dieser Woche die Bauarbeiten. Nicht nur, weil es zu schneien angefangen hat – die Weihnachtsferien der ausführenden Hoch- und Tiefbaufirma Hirschberger und Kusterer aus Bad Liebenzell enden erst am 13. Januar.

Die Hauptverkehrsader der Altensteiger Unterstadt ist danach weiter solange voll gesperrt, bis die Umgestaltung des Postplatzes und die Sanierung der Kaufhausbrücke abgeschlossen sind. Der fließende Verkehr wird dann nicht mehr über eine Ampelanlage, sondern durch einen flachen Kreisel geregelt.

In der Weihnachtssitzung hat der Gemeinderat die Planungen für den zusammengefassten zweiten und dritten Bauabschnitt mit großer Mehrheit abgesegnet. Von der Zusammenlegung erhofft sich die Stadt bessere Ausschreibungsergebnisse. Baubeginn ist Ende Mai/Anfang Juni. Gerechnet wird mit Kosten von 4,3 Millionen Euro. Davon muss die Kommune 2,9 Millionen selber aufbringen, 1,4 Millionen Euro werden über Zuschüsse finanziert.