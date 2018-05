Altensteig (Württ.) Postplatz ab Mitte Juni voll gesperrt

Ab Montag, 11. Juni ist der Postplatz in Altensteig voll gesperrt. Der innerörtliche Verkehr wird dann über die Bahnhof- und Rosenstraße abgewickelt. Busse und Schwerlastfahrzeuge müssen den Umweg vom Ankerkreisel über die Ortsentlastungsstraße in Kauf nehmen. Sollte die Sperrung der Bundesstraße 28 am Postplatz den fließenden Verkehr in der Rosenstraße durch Autos, die auf dem Saumarkt geparkt haben und zurückstoßen, behindert werden, ist daran gedacht die Poller und Ketten zu entfernen.

Auf dem Grundstück des abgerissenen Gasthofs Goldener Stern in der Poststraße ist beabsichtigt, Stellplätze mit einer Parkzeit von drei Stunden anzulegen und neun auf der B 28 zwischen EP Braun und Sanitätshaus Schaible

Lange Zeit bestand die Möglichkeit, sein Auto auf dem Gelände des abgerissenen evangelischen Gemeindehauses in der Rosenstraße zu parken. Nach dem Verkauf an einen Investor ist das nicht mehr möglich. Die Stadt will mit dem neuen Eigentümer einen Pachtvertrag abschließen, damit die Fläche bis zur Bebauung eine Stunde als Parkplatz genutzt werden kann.