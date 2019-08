Altensteig (Württ.) Polizei holt Angeklagten zu Hause ab

Weil er wegen mehrerer Strafsachen angeklagt sei, komme man nicht darum herum, belehrte ihn der Richter. Und schaute die Staatsanwältin fragend an: "Wie machen wir weiter?" Edith Zug winkte ab, nachdem der Altensteiger zu Protokoll gegeben hatte, er leide unter Fieber und müsse stark schwitzen. Ihm gehe es "gar nicht gut". Der Verteidiger packte seine Sachen zusammen, und Link diktierte der Schreibkraft folgenden Beschluss in den Computer: "Die Hauptverhandlung wird wegen Erkrankung vertagt". Sein Vorschlag, am besten gleich einen Chirurgen in Nagold aufzusuchen, wurde vom Angeklagten abgelehnt. Er ließ sich im Polizeiauto zurück nach Altensteig bringen.