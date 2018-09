Altensteig (Württ.) Personenwagenkollidiert mit Motorrad

Altensteig-Spielberg. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge missachtete am Sonntag gegen 10.30 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der Pfalzgrafenweiler Straße die Vorfahrt des auf der Ortsentlastungsstraße in Richtung Spielberg heranfahrenden 66-jährigen Motorradfahrers. Bei der Kollision stellte sich das Heck des Motorrads auf, wodurch die 64-jährige Mitfahrerin über die Motorhaube des Personenwagens geschleudert wurde und auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Fahrer des Motorrads wurde l leicht verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.